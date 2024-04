PMDF multa empresa britânica em mais de R$ 8 mi

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) aplicou uma multa à empresa britânica Kinetic Six Limited por descumprimento de um contrato milionário. A corporação havia realizado uma licitação para a aquisição de mais de 10 mil capacetes antitumulto, com um custo total de R$ 8,4 milhões, porém os equipamentos não foram entregues conforme o acordo.

De acordo com o despacho da PMDF, a empresa foi considerada em “descumprimento das cláusulas” do contrato, havendo uma situação de “total inexecução” por parte da Kinetic Six Limited. A empresa britânica, representada no Brasil pela Quartzo Engenharia de Defesa, Indústria e Comércio, foi multada em 15% sobre o valor total estipulado no contrato.

Essas informações foram encontradas no Processo Administrativo SEI da PMDF, que está apurando os “motivos e responsabilidades por irregularidades contratuais” referentes ao contrato nº 05/2023 firmado com a empresa britânica. O montante total da compra era de R$ 8.452.017,82.