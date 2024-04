PMDF apreende 15kg de pasta base de cocaína em um ônibus vindo de SP

A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Policiamento Motociclista do 13º Batalhão de Polícia Militar de Sobradinho, demonstrou sua eficiência no combate ao crime ao frustrar uma rota de tráfico interestadual.

A ação ocorreu durante uma abordagem de rotina a um ônibus vindo de São Paulo com destino a Juazeiro do Norte, resultando em uma descoberta impactante.

Na tarde desta quarta-feira (03), por volta das 16h, enquanto os policiais da viatura 3810 investigavam uma ocorrência de furto de celular, depararam-se com algo muito mais sério: aproximadamente 15kg de pasta base de cocaína escondidos no interior do veículo.