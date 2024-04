Flanelinha é morto esfaqueado em Ceilândia

Um flanelinha foi brutalmente assassinado com múltiplos golpes de faca no pescoço, rosto e tórax, na EQNP 14/18, em Ceilândia. O crime ocorreu durante a tarde desta quarta-feira (3). Testemunhas que estavam presentes no local agiram rapidamente, imobilizando o suspeito, inicialmente identificado como Caio Micael Garcia Leite Ribeiro, até a chegada das autoridades policiais.

Após o suposto autor do homicídio ser contido, outras pessoas se juntaram ao redor dele, formando uma roda, e algumas chegaram até a chutá-lo enquanto estava no chão.

A vítima recebeu atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas infelizmente o óbito foi constatado ainda no local do crime.