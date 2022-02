PMDF intensifica policiamento em Santa Maria

Em janeiro deste ano, os roubos a pedestres caíram 18% e a carros 58%, em relação a janeiro do ano passado

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está intensificando o policiamento em Santa Maria até domingo (20). O reforço no patrulhamento faz parte do projeto Cidade da Segurança Pública, promovido pela Secretaria de Segurança Pública.

O projeto foi lançado nesta quinta-feira (17), no Ginásio Poliesportivo da cidade, e promove a integração dos órgãos de segurança.

Em janeiro deste ano, os roubos a pedestres caíram 18%, em relação a janeiro do ano passado. Nesse mesmo período, os roubos de carros caíram 58%. O policiamento mais presente reduziu a zero o roubo a comércio no mês passado.

O comandante do 26º Batalhão, responsável pelo policiamento de Santa Maria, tenente-coronel Carlos Pereira, destaca que o objetivo é manter a sensação de segurança e de tranquilidade. “Estamos reduzindo os crimes na cidade”, afirmou. “Utilizamos o patrulhamento em motos e viaturas para coibir os crimes mais comuns em Santa Maria”.

Outro ponto fundamental levantado pelo comandante do batalhão de Santa Maria é a integração com a Polícia Militar de Goiás. As duas corporações atuam em conjunto para coibir os crimes no Distrito Federal e Entorno.

“Mantemos contato direto com os comandantes de Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental”, conta. “A integração física tem dado frutos excelentes para garantir a segurança dos moradores da região”.

O chefe do Estado-Maior da PMDF, coronel Reginaldo de Souza, também ressaltou a parceria com a polícia goiana. “Os problemas que temos nessa região afetam o DF e o Entorno”, explica. “A atuação em conjunto é fundamental para resolvê-los”.

Durante a execução do Cidade da Segurança Pública, a Polícia Militar utilizará o trabalho das unidades especializadas, como o Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), Rotam, Batalhão de Operações Especiais e Batalhão Ambiental.