PMDF intensifica policiamento em áreas estratégicas de Brasília com Operação Ad Sumus

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) lançou às 17h desta terça-feira (10), no Pontão do Lago Sul, uma nova fase da Operação Ad Sumus, que visa intensificar o policiamento ostensivo em regiões vulneráveis à criminalidade. O foco da ação está no Lago Sul, nos Setores de Embaixadas Sul e Norte e nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília — locais de grande fluxo de pessoas, autoridades diplomáticas e relevância econômica e turística.

Com o nome em latim que significa “estamos presentes”, a Operação Ad Sumus mobiliza reforço significativo do efetivo, incluindo viaturas, motocicletas, aeronaves e equipes especializadas. A estratégia busca saturar as áreas mais sensíveis para dificultar a ação de criminosos e aumentar a sensação de segurança da população, prevenindo furtos, roubos e tráfico de drogas.

O Pontão do Lago Sul foi escolhido como ponto de partida por atrair centenas de visitantes, especialmente em finais de semana e feriados. A presença ostensiva da PMDF garante mais tranquilidade a moradores, comerciantes e frequentadores da região. O reforço também é estratégico no entorno do aeroporto, dada a importância da segurança para a imagem da capital federal e o grande fluxo de passageiros.