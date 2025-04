PMDF impede fuga de criminosos e recupera carro roubado no Sol Nascente

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (GTOP 30) interceptaram dois suspeitos envolvidos em um roubo de veículo na QNP 5 do Setor P Norte, em Ceilândia. A ação aconteceu na madrugada desta sexta-feira (18), por volta da 1h.

De acordo com informações da PMDF, a vítima, de 37 anos, afirmou: “só implorei para deixarem minha filha descer antes de irem embora”. Os criminosos permitiram a saída da menor antes de fugirem com o carro da vítima, um Onix preto. Inicialmente, a informação repassada era de que a criança ainda estava no interior do veículo, mas, durante a perseguição a atualização confirmou que ela havia sido deixada para trás em segurança.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram o veículo em alta velocidade nas proximidades de um atacadista da região. O acompanhamento tático se estendeu até a Chácara 86 do Sol Nascente. Na tentativa de escapar, os suspeitos jogaram o carro diversas vezes na direção de pedestres e, posteriormente, perderam o controle da direção, colidindo contra o muro de uma residência. Um deles tentou fugir do local demonstrando agressividade, simulando a posse de uma arma ao colocar repetidamente a mão na cintura, com o intuito de intimidar a equipe policial.

Na abordagem, um dos autores, de 21 anos e com várias passagens por roubo (art. 157) e histórico de envolvimento em latrocínio, foi detido após oferecer resistência. O segundo envolvido, um menor de 16 anos, foi apreendido ainda dentro do veículo. Durante buscas no interior do carro, foi localizada uma arma de fogo calibre .32 com seis munições, sendo três delas picotadas. Ambos foram encaminhados à DCA II, juntamente com a arma e o veículo danificado.

A ação da PMDF se deu menos de dez minutos após o crime e garantiu a recuperação do bem e a segurança da população, sem feridos.