PMDF impede feminicídio no Núcleo Rural do Gama

Um feminicídio foi impedido por policiais militares do Batalhão Rural. A equipe prendeu um homem com uma espingarda, enquanto tentava matar sua esposa no Núcleo Rural Casa Grande no Gama, por volta 1h10 da madrugada desta terça, (01).

A equipe do Grupo Tático Rural do BPRural, prendeu o autor em flagrante na posse de uma espingarda bate bucha.

A vítima se trancou no banheiro para não ser agredida. O autor ainda tentou arrebentar a porta do banheiro, mas como os policiais chegaram rapidamente, não conseguiu ir em frente com o feminicídio.

O detido foi encaminhado à 20º delegacia do Gama, foi feito o auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, ameaça, injúria, vias de fato e lei Maria da Penha.