Para obras, acesso a vias da Octogonal e do Sudoeste será interditado a partir de sábado (15)

A partir deste sábado (15), algumas vias que dão acesso à Octogonal e ao Sudoeste serão interditadas para o início da segunda etapa das obras da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). Os serviços serão executados no intervalo entre os viadutos do Setor Policial Militar e Engenheiro Luiz Carlos Botelho Ferreira, para construção do corredor BRT e de dois viadutos, rotatória, passarela subterrânea de pedestres, ciclovias, obras de drenagem, pavimentação, sinalização, paisagismo, calçadas e mobiliário urbano.

A primeira fase do Trecho 2, com previsão de quatro meses de duração, consiste na construção de rotatória em frente à Quadra 306 do Sudoeste e no desvio de trânsito nos dois sentidos da Epig. Na sequência, serão construídos dois novos viadutos em trincheira que vão dar acesso direto da Octogonal para a Epig e da Epig para a Octogonal, sem a necessidade de semáforos. Ao todo, serão cinco pontos de interdição.

“Pedimos desculpas à população pelos transtornos que as obras causam na região”, declara o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro. “Optamos por interditar o acesso a essas vias para que os serviços possam avançar mais rapidamente”. O gestor ressalta que todas as intervenções viárias a serem implementadas nos próximos dias foram devidamente apresentadas, debatidas e aprovadas pela Administração Regional do Sudoeste/Octogonal, Secretaria de Transporte e Mobilidade (SODF) e órgãos de trânsito envolvidos.

Rotas alternativas

Os motoristas que estão na Epig e desejam acessar a Octogonal devem seguir pela via e utilizar a alça que dá acesso à Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) e, na sequência, a alça de acesso na altura da Octogonal 8. Outra opção é seguir pela Avenida das Jaqueiras e acessar a via que passa por trás do Hospital das Forças Armadas (HFA).

Para quem está na Epig e deseja acessar as quadras 305 e 306 do Sudoeste, a alternativa é utilizar a alça que dá acesso ao estacionamento do supermercado BigBox. Já quem está saindo da região da Octogonal e do Sudoeste com destino ao Eixo Monumental e ao Plano Piloto pode se deslocar pela Epia ou, ainda, pela Avenida das Jaqueiras, sentido Parque da Cidade.

*Com informações da SODF