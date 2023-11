PMDF flagrou mais de 400 motoristas embriagados na última semana

De acordo com o relatório da produtividade semanal do trânsito, outro número que chamou atenção foi o de motoristas flagrados usando o celular: 1.378

Em diversas operações realizadas na última semana, entre 6 e 12 de novembro, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) autuou 423 motoristas por embriaguez ao volante, uma média de 60 por dia.

De acordo com o relatório da produtividade semanal do trânsito, outro número que chamou atenção foi o de motoristas flagrados usando o celular: 1.378. Nesse caso, a infração também é gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira.

A PMDF trabalha para deixar o trânsito da capital federal mais seguro. Confira os demais números deste último relatório: