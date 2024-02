PMDF flagrou 64 motoristas embriagados no domingo de carnaval

Segundo a lei nº 9.503/1997, também conhecida como “Lei Seca”, é proibido dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) flagrou, apenas neste domingo de carnaval (11), 64 motoristas dirigindo sob influência de bebidas alcoólicas. As abordagens ocorreram durante a Operação Carnaval.

Segundo a lei nº 9.503/1997 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), também conhecida como “Lei Seca”, é proibido dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, podendo levar a aplicação de multa, suspensão da carteira de habilitação e detenção de seis a três anos.

Além desses, ainda foram flagradas 16 pessoas utilizando o celular enquanto dirigiam. De acordo com o CTB, dirigir o veículo segurando ou manuseando telefone celular é infração gravíssima, cuja penalidade é multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Nesse mesmo dia, ainda foram abordadas quatro pessoas inabilitadas. De acordo com o código de trânsito, transitar com o veículo não licenciado é considerado infração gravíssima e resulta em sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), recolhimento do veículo e multa de R$ 293,47.