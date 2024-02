PMDF desmantela quadrilha especializada em furtos em shoppings

O alerta foi acionado no Park Shopping, onde os policiais foram informados sobre a presença de oito indivíduos

No último domingo (12), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do 4º Batalhão de Polícia Militar, realizou uma operação que resultou na desarticulação de uma associação criminosa envolvida em furtos recorrentes em diversos shoppings da capital.

O alerta foi acionado no Park Shopping, onde os policiais foram informados sobre a presença de oito indivíduos praticando furtos repetidos nas lojas, com um veículo Palio dando suporte aos autores.

Após monitoramento da situação, dois suspeitos foram vistos dirigindo-se ao veículo e deixando o estacionamento do Park Shopping. O veículo foi interceptado e durante a busca, foram encontrados diversos itens ilícitos, incluindo um celular com restrição, sandálias, jogos de faca, roupas e chips de celular. Interrogados sobre a origem dos objetos, todos sem nota fiscal, os suspeitos alegaram que os produtos seriam revendidos em Luziânia, Goiás.

Durante a abordagem, foi constatado que o chassi do veículo estava adulterado e a numeração do motor não correspondia ao modelo do carro.