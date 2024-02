Homem é detido pela polícia após roubar mantimentos, botijão de gás e ventilador de creche

A intervenção ocorreu após a equipe da PMDF ser alertada por uma empresa de segurança sobre o crime

Nesta segunda-feira (12), as autoridades do 21º Batalhão prenderam um indivíduo suspeito de cometer um roubo em uma creche durante a madrugada. A intervenção ocorreu após a equipe da PMDF ser alertada por uma empresa de segurança sobre o crime em andamento no Jardim Botânico III, ativado pelo alarme.

Por meio das imagens captadas pelas câmeras de vigilância, os policiais conseguiram identificar o suspeito e efetuar sua prisão. Durante a operação, foram recuperados um botijão de gás, um ventilador e mantimentos, que foram subtraídos da creche.

O suspeito foi encaminhado à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde foi registrado o incidente como furto.