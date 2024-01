PMDF flagrou 330 motoristas embriagados na última semana

O número de motoristas flagrados mexendo no celular enquanto dirigiam também aumentou em comparação com a última semana

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou hoje mais um relatório da produvitidade semanal do trânsito, com os números de autuações realizadas nas operações entre os dias 8 e 14. E mais uma vez, o que mais chamou a atenção foi o número de motoristas flagrados sob efeito de álcool e mexendo no celular.

Foram 330 motoristas multados por embriaguez ao volante, uma média de 47 por dia, e um aumento de 95% em relação à semana anterior. Essa é uma infração gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. Em caso de reincidência no período de até 12 meses, o valor da multa é em dobro.

O número de motoristas flagrados mexendo no celular enquanto dirigiam também aumentou em comparação com a última semana, chegando a 987. Essa também é considerada uma infração gravíssima, cuja multa é de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Confira os demais números do relatório semanal: