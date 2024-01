169 motoristas são flagrados embriagados na primeira semana de janeiro

Em todo o ano de 2023, mais de 21 mil pessoas dirigindo sob influência do álcool. Esse é o segundo maior número desde 2017

Nesta segunda-feira (8), a Polícia Militar do Distrito Federal lançou o relatório de produtividade semanal do trânsito, com os números das operações realizadas entre 1º e 7 de janeiro. Foram 169 motoristas autuados por embriaguez ao volante nesta primeira semana do ano.

De acordo com balanço divulgado na última terça-feira (2), a PMDF flagrou, em todo o ano de 2023, mais de 21 mil pessoas dirigindo sob influência do álcool. Esse é o segundo maior número desde 2017. Essa é uma infração gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. Em caso de reincidência no período de até 12 meses, o valor da multa é em dobro.

Outro número que chamou a atenção nesta primeira semana do ano foi o número de motoristas flagrados usando o celular enquanto dirigiam: 602. Em todo o ano passado, foram 74 mil autuados por segurar ou manusear o aparelho, que também é uma infração gravíssima, cuja multa é de R$ 293,47 e sete pontos na CNH.

Confira os demais números do relatório semanal: