PMDF flagrou 2.107 motoristas sem usarem o cinto e utilizando o celular

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou o seu boletim da produtividade semanal no trânsito da capital federal entre os dias 15 e 21 de abril. Os números que mais chamaram atenção foram o de motoristas que fizeram uso do celular e não utilizando o cinto de segurança.

1.303 condutores de veículos foram pegos manuseando o celular enquanto dirigiam e 804 deixaram de utilizar o cinto de segurança de forma correta. Esses dados mostram que em média 186 pessoas usaram o aparelho celular por dia e a média de pessoas fazendo o não uso do cinto seria de 114.

O número de motoristas não habilitados seguem sendo destaques e 105 foram pegos sem terem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

61 atendimentos foram realizados pela corporação da Polícia Militar para auxiliar os condutores e seus passageiros. 10 pessoas foram paradas por terem idade acima do permitido para dirigir.

O álcool segue prejudicando algumas pessoas e oito foram pegos cometendo esse tipo de infração. Além disso, uma arma irregular foi apreendida e um veículo foram recuperados.

Pensando sempre em medidas socioeducativas, a PMDF conseguiu alcançar 402 crianças em medidas de ações educativas para a conscientização no trânsito.