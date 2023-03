PMDF flagra motoristas dirigindo sem habilitação

responsáveis por fiscalizações nas vias urbanas e rodovias de todo o Distrito Federal, alcançou alta produtividade nas ações

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), responsáveis por fiscalizações nas vias urbanas e rodovias de todo o Distrito Federal, alcançou alta produtividade nas ações das últimas semanas.

De acordo com dados estatísticos o policiamento de trânsito autuou um grande número de condutores, 227 motoristas foram flagrados dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação, conforme art.162 do CTB.

Outras 353 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante, destas, cinco foram presas. De acordo com a PMDF essa é a infração responsável pela maior incidência de mortes no trânsito.

Outros 1.950 condutores foram autuados por dirigir manuseando aparelho celular. Além disso, os policiais do trânsito ainda retiraram de circulação cinco armas de fogo. A apreensão dessas armas reflete diretamente da diminuição do cometimento de crimes graves como o homicídio, latrocínio e roubo.