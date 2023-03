Prefeitura de Planaltina-GO entra na Justiça contra o aumento das passagens

Na ação, a Prefeitura pede a suspensão da tarifa, que foi reajustada em 12%, subindo a passagem de R$ 7,80 para R$ 8,85

A Prefeitura de Planaltina de Goiás entrou na Justiça, nesta segunda-feira (06), contra o aumento nas tarifas do transporte público que ligam o Distrito Federal às cidades do Entorno.

Na ação, a Prefeitura pede a suspensão da tarifa, que foi reajustada em 12%, subindo a passagem de R$ 7,80 para R$ 8,85. O aumento prejudicou os moradores da região que precisam se deslocar para Brasília.

A grande maioria dos usuários do transporte coletivo no entorno do DF é composta de trabalhadores assalariados. O aumento representaria um gasto extra de, em média, R$ 44 mensais no caso de um trabalhador que vai de segunda a sexta.

Para o prefeito Delegado Cristiomário, a população não pode arcar com tamanha despesa em seu orçamento. “É uma sobrecarga tamanha na renda dos moradores de Planaltina, sejam aqueles que trabalham, estudam ou precisam ir à capital do país por qualquer outro motivo. Imagina como os empregadores vão olhar para nossos conterrâneos! Muitos poderão ser dispensados e quem está à procura de trabalho será ainda mais difícil conseguir uma oportunidade. Pensando na defesa de nossa população, não podia ficar de braços cruzados e espero que a justiça veja o lado do povo ao invés dos interesses das grandes empresas de transporte”, destaca.