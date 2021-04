PMDF faz surpresa a fã mirim da corporação

Rebeca, que é fã do GTOP, completou sete anos de idade no dia 23 de abril

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou uma surpresa para uma fã mirim da corporação, nessa quinta-feira (29). Foi o 3º ano consecutivo que a menina, chamada carinhosamente de Cap Rebeca, foi prestigiada por uma equipe da corporação, em comemoração ao seu aniversário.

Rebeca, que é fã do GTOP, completou sete anos de idade no dia 23 de abril. Com isso, a equipe da corporação se mobilizou para realizar a surpresa, comparecendo na residência da menina com rotolights, sirenes e um presente.

Rebeca ficou muito contente com a chegada dos policiais e, após a comemoração, registrou um vídeo para agradecer os militares do GTOP 29.

A Polícia Militar informou que deseja um feliz aniversário para a pequena “Cap Rebeca”.