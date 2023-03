PMDF faz seletiva de natação para Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros

8 militares da corporação participaram da seleção e atingiram os índices estabelecidos para a competição, que ocorrerá em julho, no Canadá

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) promoveu, nesta semana, a seletiva de natação visando a participação dos atletas nos Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros, que ocorrerá de 28 de julho a 6 agosto, em Winnipeg, no Canadá.

Oito militares da corporação participaram de uma série de baterias no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CECAF), no Setor Policial Sul. Os competidores disputaram as provas de 50m livre, 50m costas, 50m peito, 100m livre, 100m costas e 200m livre.

“Foi estipulado que pegaríamos alguns tempos dos mundiais passados e faríamos uma média. Cada atleta escolheu uma prova para disputar no dia da seletiva”, explica o segundo-sargento Wagner Pires. O militar ficou em primeiro lugar na competição com o menor tempo nos 50m costas para atletas de 40 a 44 anos. Todos os demais atingiram os índices estabelecidos para a competição.

As provas foram acompanhadas pelo Centro de Capacitação Física (CCF) da PMDF, responsável pela seletiva. O CCF compôs o elemento de segurança, árbitro geral, juiz de nado e juiz de virada.

No mundial passado, quatro atletas representaram a PMDF. Neste ano, como a procura foi maior, ainda será feita a definição dos competidores entre aqueles que participaram da seletiva.

Os Jogos Mundiais de Policiais e Bombeiros (World Police and Fire Games) ocorrem bienalmente com mais de 8,5 mil atletas representando as corporações de mais de 50 países em todo o mundo. Os atletas competem em mais de 60 esportes. A competição já foi realizada nos Estados Unidos, Austrália, China, Irlanda do Norte, Espanha e Suécia.

Com informações da Agência Brasília