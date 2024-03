PMDF faz a maior apreensão de drogas deste ano em Planaltina

Durante a busca, foram localizados 39 tabletes grandes e outras porções menores, totalizando cerca de 35 kg de maconha

Na noite desta sexta-feira (1), policiais militares do 14º Batalhão apreenderam cerca de 35 kg de maconha, em Planaltina. Um homem de 25 anos, com extensa ficha criminal, foi preso na ação.

Os policiais receberam informações do Serviço de Inteligência da Polícia Militar do estado de Goiás sobre um homem que seria responsável pela distribuição de entorpecentes na região do Arapoanga, o suspeito utilizava um veículo GM/Corsa.

O Serviço de Inteligência do 14º Batalhão foi confirmar as informações e localizaram o veículo no momento em que estava sendo estacionado no condomínio Jatobá, e o condutor foi visto entrando em um imóvel.

As equipes do GTOP 34 foram acionadas e o homem foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado.

Do interior do imóvel, era possível sentir um forte odor de entorpecentes. Foi realizada uma busca, e foram localizados 39 tabletes grandes e outras porções menores, totalizando cerca de 35 kg de maconha.

Também foram apreendidas uma balança de precisão e materiais para embalar e comercializar entorpecente.

O homem possui várias passagens pela polícia por uso e porte de entorpecentes, porte de arma, falsa identidade, receptação, entre outros delitos. Ele foi encaminhado à 16ª Delegacia para registro da ocorrência.