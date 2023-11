PMDF evita dois feminicídios em Ceilândia

Em ambos os casos, os homens portavam ilegalmente arma de fogo e teriam agredido suas companheiras

A terça-feira (14) de véspera de feriado foi movimentada para a Polícia Militar do Distrito Federal, que prendeu dois homens por porte ilegal de arma de fogo em Ceilândia, evitando a ocorrência de dois prováveis feminicídios.

A primeira ocorrência foi por volta de 00h15, e os policiais foram acionados através do 190 para verificar uma situação de violência doméstica na QNP 11. No local, os agentes encontraram uma mulher que disse ter sido agredida pelo companheiro. Ela disse ainda que estava sem celular, quebrado pelo homem, e que ele possuía uma arma de fogo.

Este homem logo se aproximou dos policiais e, ao ser questionado sobre a posse de arma de fogo, admitiu possuir uma pistola .9mm, que estava em posse de um amigo do casal, que pegou a arma ao presenciar a discussão. A vítima e o agressor foram conduzidos à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM II) para providências.

Mais tarde, por volta de 8h30, outra equipe do 10º BPM foi acionada via 190 para verificar outra situação de violência doméstica no Sol Nascente. No local, uma mulher com alguns cartuchos de munição ainda intactos foi encontrada. Ela relatou que estava dormindo quando seu marido, após fazer uso de drogas ilícitas, chegou e a acordou com uma coronhada na cabeça, apresentando sangue na orelha.

A vítima contou que sofreu diversos xingamentos e acusações de traição, e que seu companheiro chegou a apontar a arma de fogo para ela e sua filha de apenas cinco meses de idade. Por ter conhecimentos básicos de luta, ela conseguiu se desvencilhar da situação.

Os policiais encontraram o homem ainda na cama, muito alterado, e com um revólver calibre .38, que foi apreendido. No local, foram encontrados ainda 46 cartuchos de munição. Ambos também foram encaminhados à DEAM II para as providências cabíveis.