PMDF envia aeronave em missão humanitária para as regiões alagadas do Rio Grande do Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal enviou uma aeronave em uma missão humanitária de resgate para o estado do Rio Grande do Sul. O helicóptero Fênix 01 decolou às 13h00 deste sábado (04), com paradas para abastecimento em Uberlândia – MG, Bauru – SP e Ponta Grossa – PR, deve chegar no final da manhã deste domingo (5) nas regiões afetadas.

A equipe, liderada pelo piloto Major Wilner, e composta por um copiloto e três tripulantes, tem como missão especial prestar o auxílio necessário nas ações de busca e salvamento das vítimas desabrigadas das inundações, especialmente em locais castigados pelos fortes temporais.