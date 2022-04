PMDF encontra píton solta por engano

A dica de onde a cobra estaria foi dada por um ciclista que a avistou próximo a Granja do Ipê e divulgou em um grupo de pedal

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou, neste sábado (09) a píton que havia sido solta por engano na capital federal. A cobra, originária da Ásia, foi solta nesta quarta-feira (06), ao ser confundida com uma jiboia.

Um vídeo com o momento da soltura, divulgado pela própria PMDF, circulou as redes sociais. O aviso do erro foi feito por diversos especialistas, que indicaram os perigos da espécie. Ela foi encontrada em uma Área de Proteção Ambiental, no Riacho Fundo. O anúncio da recaptura foi feitos pelas redes sociais da PM.

A dica de onde a cobra estaria foi dada por um ciclista que a avistou próximo a Granja do Ipê e divulgou em um grupo de pedal. Recebida a informação, as equipes iniciaram uma varredura pelo local. A serpente foi localizada e apreendida às 14h40.

O Batalhão Ambiental integrou as buscas e os policiais obtiveram êxito às 14h40. O animal tem aproximadamente 2 metros, está aparentemente saudável e foi encaminhado à sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.