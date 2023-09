PMDF elabora estratégia para garantir segurança no desfile de 7 de Setembro

Além de fazer revistas, a prioridade dos policiais é manter a fluidez no trânsito durante a celebração da Independência

Tudo pronto para receber a população no maior evento cívico comemorado na capital federal, o desfile de 7 de Setembro. Em entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília, o comandante do Comando de Policiamento de Trânsito da PMDF (CPTran), coronel Edvã Sousa, informou que a cada ano a corporação cria uma estratégia diferente para garantir a segurança das 30 mil pessoas esperadas na Esplanada dos Ministérios.

“O Desfile de 7 de Setembro não é uma receita de bolo. A cada ano modificamos a estratégia para melhorar a segurança e a fluidez no trânsito. O objetivo é economizar o precioso tempo do cidadão para aproveitar melhor a festa”, diz.

De acordo com o oficial, o trânsito vai sofrer alterações a partir desta quarta-feira (6). No dia do desfile, o público passará por revista em alguns pontos estratégicos da Esplanada. Será proibida a circulação na Praça dos Três Poderes e os prédios públicos estarão protegidos por barreiras metálicas. “A Esplanada estará totalmente fechada e haverá pontos de revistas na região. Um deles será nas proximidades da Catedral e nas escadas laterais tanto no lado Norte como no lado Sul da Esplanada. Tudo na maior tranquilidade para mantermos a paz e a ordem nessa festa cívica tão esperada por todos”.

Foto: Joedson Alves/ Agência Brasil

O coronel Edvã Sousa lembra que as avenidas N1 e N2 estarão fechadas, mas o trânsito estará liberado na avenida N3. Do lado Sul, a S2 também estará liberada para estacionamento. A partir das 21h de quarta-feira (6), o trecho entre a alça leste da Rodoviária do Plano Piloto e o 1 Grupamento do CBMDF, próximo à L4 Norte.

Na quinta-feira (7), a partir das 6h, o trecho entre o quartel do CBMDF até a Ponte JK, pela L4 Sul (sentido Plano Piloto – Lago Sul), vai estar fechado. “Nesse local, estarão estacionados os blindados do Exército, mas as três faixas da L4 Norte estarão livres em um dos sentidos. E essa ação será pontual e momentânea”, explica.

A população também poderá utilizar os estacionamentos dos anexos dos ministérios, dos setores de Autarquias, Bancário e Comercial. Mas o comandante do CPTran sugere o uso de transporte por aplicativo, do transporte coletivo e até de bicicletas, já que o Eixão do Lazer estará disponível a todos. As vias só serão totalmente liberadas com a dispersão do público e após a avaliação das autoridades de trânsito.

Edvã Sousa lembra que é preciso que as pessoas evitem carregar itens pontiagudos (como tesouras e alicates de unha), sprays e aerossóis, armas brancas e qualquer objeto que ponha em risco a segurança de terceiros, segundo a avaliação dos policiais militares. “É para o bem de todos. Então pedimos gentilmente que se a pessoa quiser trazer frutas, que tragam já cortadas de casa e os líquidos, como água e suco, sejam acondicionados em garrafas transparentes”, conclui.