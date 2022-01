PMDF e PCDF prende traficante no Setor Oeste do Gama

O jovem, de 19 anos, foi autuado por tráfico de drogas e apresentado à 20ª DP para tomada das providências

Uma operação entra a Polícia Militar e a Polícia Civil, na noite desta quarta-feira (26), resultou na prisão de um homem que era alvo de denúncias e comandava o tráfico de drogas, na Quadra 3 do Setor Oeste do Gama.

Após intenso monitoramento, policiais militares do GTOP 29 juntamente com agentes da 20ª DP conseguiram prender o autor do tráfico e apreender aproximadamente 1Kg de maconha, porções de crack, cocaína, 430 comprimidos de rohypnol, caderno de anotações, além de R$ 264,00 reais em dinheiro trocado.

O homem, de 19 anos, foi autuado por tráfico de drogas e apresentado à 20ª DP para tomada das providências.