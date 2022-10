Ibaneis escolhe um novo assessor especial

Segundo publicação do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o antigo assessor especial pediu para sair do cargo

Por meio do Diário Oficial do DF desta terça-feira (18), o governador reeleito do DF, Ibaneis Rocha, fez mudanças em sua equipe, exonerando o antigo assessor especial e nomeando uma outra pessoa para exercer o cargo. Marcelo Martins da Cunha era o assessor especial, mas pediu para sair do cargo. Então, o governador escolheu Gustavo Almeida Aires, que participou das eleições 2022 como suplente de deputado distrital e foi eleito, para a função. Ibaneis Rocha foi reeleito governador do DF ainda no 1º turno. O político do MDB recebeu 50,30% dos votos, enquanto Leandro Grass (PV), que ficou em segundo, conquistou 26,25% dos votos.