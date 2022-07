PMDF detém dois jovens na Asa Norte

Segundo a Polícia Militar, outros roubos com “o mesmo modus operandi” teriam ocorrido nas quadras 302, 310 e 705

A Polícia Militar do Distrito Federal informou neste domingo (24) que dois adolescentes foram “apreendidos após uma série de atos infracionais” na Asa Norte. O fato teria ocorrido por volta das 16 horas.

“A equipe do Grupo Tático Operacional patrulhava o local quando recebeu informações de um roubo ocorrido na quadra 312, onde dois indivíduos, com uso de arma de fogo, roubaram um celular”, relatou a assessoria da corporação.

Segundo eles, na sequência, a central informou outros roubos com “o mesmo modus operandi e com as mesmas características dos autores”, que teriam ocorrido nas quadras 302, 310 e 705, todos na Asa Norte.

Os suspeitos, informou a PMDF, foram detidos nas imediações do Hospital da Asa Norte. Na abordagem, foram encontrados sete aparelhos celulares, R$ 157 em espécie, uma corrente de prata e, na cintura de um deles, um “simulacro de arma de fogo”.

“Eles se identificaram como menores de idade e assim foram apreendidos e conduzidos à DCA. Foi constatado que ambos tinham em seu desfavor Mandado de Busca e Apreensão (MBA) por crime análogo a roubo”, afirmou a polícia.