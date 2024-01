PMDF desarticula organização que furtava interior de carros no Parque da Cidade

No interior do carro, foram encontrados diversos objetos provenientes de furtos, e constatou-se que o veículo ostentava uma placa clonada

A Polícia Militar, durante o patrulhamento no Parque da Cidade, foi informada via rádio de que um veículo, modelo Fiat Fastback, branco, estaria cometendo furtos no interior de veículos em um estacionamento do Parque.

Os policiais do Gtop do 1º Batalhão, munidos das características do veículo, intensificaram as buscas e logo o avistaram.

Ao perceber a aproximação da viatura, o veículo acelerou, ignorando as ordens de parada, desencadeando assim uma perseguição onde várias viaturas chegaram em apoio e fizeram o cerco.

O acompanhamento teve início na saída do Parque da Cidade, em direção ao Sudoeste, e terminou na entrada do Setor Policial, em frente à Hípica.

O veículo, cercado pelas viaturas, tentou realizar uma manobra, resultando no estouro de um pneu e na colisão com o guard rail.

Os três ocupantes do veículo saíram correndo em direção a uma mata. Um dos indivíduos dispensou algo, posteriormente identificado como um aparelho celular. Os suspeitos foram alcançados e abordados.

No interior do veículo, foram encontrados diversos objetos provenientes de furtos, e constatou-se que o veículo ostentava uma placa clonada. Com eles também foi encontrado um bloqueador de sinal de alarme.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todos os envolvidos possuem diversas passagens, tais como embriaguez ao volante, tentativa de homicídio, receptação e furto.

Os indivíduos, os objetos recuperados e o veículo foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia para as providências legais.

Na delegacia já se encontravam três vítimas que estavam registrando ocorrência de tais furtos, que já identificaram seus pertences quando a equipe policial chegou com os objetos e os autores.