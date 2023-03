Universidade do DF divulga quatro novos cursos

Além destes, a UnDF já havia divulgado, nesta semana, a criação do curso de gestão ambiental e do Programa de Assistência Estudantil

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) publicou no Diário Oficial do DF a aprovação e a autorização da oferta de cursos inéditos para a instituição. São eles: serviço social, tecnologia em produção cultural, sistemas de informação, e engenharia de software. Além destes, a UnDF já havia divulgado, nesta semana, a criação do curso de gestão ambiental e do Programa de Assistência Estudantil (PAE/UnDF).

Com isso, a instituição já conta com sete cursos que se somam às graduações em medicina e enfermagem, ministrados na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), e aos cursos superiores em tecnologia da gestão pública (CSTGP) e tecnologia em gestão da tecnologia da informação (CSTGI), ambos desenvolvidos na Escola Superior de Gestão (ESG). Essas graduações recebem certificação da UnDF, no âmbito distrital, como preconizado pela Lei nº 987.

O curso de pedagogia, também anunciado recentemente, já pode ser conferido na página do e-MEC. A sua missão é promover a formação qualificada de profissionais que atuem junto ao desenvolvimento infantil na educação básica, alicerçada em uma perspectiva inovadora e inclusiva. As aulas deste e dos demais cursos estão previstas para começarem em julho, com a semana de acolhimento aos estudantes.

Não haverá cobrança de mensalidade na UnDF e o ingresso se dará por meio da utilização da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de outras propostas da universidade relacionadas ao recorte por notas. “É importante que os estudantes de ensino médio e demais interessados da sociedade civil atentem-se aos cronogramas e calendários que o Ministério da Educação está pactuando para essas seleções”, explica a reitora pro tempore da UnDF, Simone Benck.

Para que essa oferta ocorra de maneira plena, os professores da UnDF estão sendo selecionados pelo primeiro concurso para a carreira de magistério superior promovido no DF, que encontra-se na quarta e última etapa, da prova de títulos, de caráter classificatório. Serão 350 vagas imediatas e mais 1.050 vagas para cadastro reserva.

Política de Assistência Estudantil

A resolução que institui a Política de Assistência Estudantil (PAE) da UnDF foi publicada na última semana. A assistência é composta por um conjunto de programas, projetos e ações orientados à democratização do acesso, permanência e ao êxito de estudantes na educação superior pública e de qualidade. Elemento que perpassa os direitos humanos, a assistência estudantil no âmbito da universidade deverá vincular-se ao mundo do trabalho, à cultura, à ciência, ao esporte, ao lazer, à autonomia, aos movimentos sociais e à participação estudantil.

Em um primeiro momento, serão abertos os editais de auxílio permanência, auxílio transporte para moradores de fora do DF e auxílio creche, todos para estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Também está prevista a abertura do edital de iniciação científica e tecnológica para estudantes já matriculados.

Cursos e abordagens metodológicas

Os cursos promovidos pela UnDF priorizam as necessidades e os problemas locais, abordados na formação profissional, conectados às práticas desenvolvidas no mundo do trabalho, como explica a pró-reitora de Graduação, Alessandra Edver. “Um dos nossos objetivos e desafios no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno, entre muitos outros, é o de dirimir ou diminuir as desigualdades sociais”, destaca.

*Com informações da Agência Brasília