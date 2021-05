PMDF compra jaquetas de alta visibilidade

A vestimenta facilitará a identificação do policial militar pela população do DF

Com o objetivo de aumentar a segurança dos servidores, a Polícia Militar do DF, realizou um pregão internacional para a aquisição de jaquetas ostensivas de frio. A vestimenta facilitará a identificação do policial militar pela população.

O novo equipamento é dupla face, possuí um lado azul, como o uniforme da PMDF e o outro lado amarelo florescente, com listras na cor cinza com alta refletividade, aumentando a visibilidade do policial em ambientes amplos, com baixa luminosidade.

A finalidade é dar mais segurança para os policiais militares em operações de trânsito, facilitando a identificação por parte da população.

O pregão eletrônico foi coordenado pela Polícia Rodoviária Federal e contou com a participação de mais de trinta e quatro empresas nacionais e internacionais, o que proporcionou grande economia aos cofres públicos.

Os policiais do DF utilizarão um equipamento amplamente usado por diversas policias do mundo. A jaqueta é uma proteção adicional para os agentes que estão altamente expostos nas suas atividades.

O chefe do Departamento de Logística e Finanças da PMDF, Coronel Bilmar Angelis, comemorou a aquisição das jaquetas e falou sobre a importância do material. “É uma estratégia do comando geral para ter os melhores equipamentos para o policial. Além dele ser visto com mais facilidade pela população, o protege das condições adversas de tempo.

Confira o vídeo institucional sobre a nova aquisição da PMDF