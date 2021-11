PMDF coloca mais 19 viaturas para rodar no Guará

“Queremos que cada morador se sinta seguro”, afirmou o comandante do 4º Batalhão

A Polícia Militar (PMDF) reforçou o policiamento no Guará ao colocar mais 19 viaturas no patrulhamento da região nesta quarta-feira (17). Os policiais abordaram 32 veículos e mais de 200 pessoas.

Dos 32 motoristas abordados, seis foram autuados por infrações de trânsito diversas.

O comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel Adauton Santana, declarou que o objetivo da operação é transmitir aos moradores do Guará a sensação de segurança. “Queremos que cada morador se sinta seguro”, frisou.

Com o aumento do efetivo policial, a PMDF pretende reduzir ao máximo as ocorrências criminais na região. Com as 19 viaturas a mais rodando nas últimas horas, não houve nenhum chamado aberto entre a tarde de quarta (17) e a manhã desta quinta-feira (18).

A operação, batizada de Parusia, faz parte das ações da PM para aumentar a presença policial em todo o DF. A ação contou também com o apoio de unidades especializadas (Rotam, Bope e Cavalaria) e do helicóptero da corporação.