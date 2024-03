PMDF apreende veículo no Lago Sul por envolvimento em tráfico interestadual

Conforme determinação da decisão judicial, tanto o veículo quanto as ocupantes foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal para os procedimentos legais

Na noite deste sábado (9), os policiais militares do 5º Batalhão apreenderam um veículo com restrição judicial na Ponte JK. A Equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop) 25 recebeu informações do Centro de Inteligência da PMDF, indicando que um Fiat/Mobi vermelho estaria com restrição judicial devido ao seu envolvimento em um caso de tráfico de drogas interestadual.

O veículo em questão foi avistado transitando na Ponte JK, no sentido Asa Sul. Após abordagem e busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, havia duas ocupantes no veículo.

Conforme determinação da decisão judicial, tanto o veículo quanto as ocupantes foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal para os procedimentos legais. As ocupantes foram ouvidas e liberadas no local, enquanto o veículo permaneceu apreendido, cumprindo a determinação judicial.

Com informações da Agência Brasília