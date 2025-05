PMDF apreende veículo clonado e prende suspeito com extensa ficha criminal no Recanto das Emas

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Tático Operacional Rodoviário (TOR) e do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (GTOP 47), e o Comando de Operações de Divisas (COD) da PM de Goiás resultou na apreensão de um veículo clonado e na prisão de um homem, de 32 anos, suspeito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, na tarde desta quarta-feira (28), por volta das 16h50, no Recanto das Emas.

A operação teve início após informações repassadas pela seção de inteligência da Polícia Militar de Goiás, que indicavam a circulação de um automóvel com sinais de adulteração entre o DF e o estado vizinho. Com base no alerta, as equipes intensificaram as fiscalizações em pontos estratégicos e localizaram o veículo suspeito.

Durante a abordagem, os policiais constataram, com auxílio de verificação técnica detalhada, que se tratava de um veículo clonado. A placa original estava vinculada a um carro com registro de roubo/furto no Distrito Federal. O condutor foi detido no local.

O homem, que possui passagens anteriores por violência doméstica (cinco registros com base na Lei Maria da Penha), ameaça e porte ilegal de arma de fogo (duas vezes), foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado e permanece à disposição da Justiça.