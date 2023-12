PMDF apreende trio com tabletes de maconha, crack, cocaína e ecstasy no Núcleo Bandeirante

A operação teve início após as autoridades receberem informações sobre atividades ilícitas na Avenida Central da região

Uma ação coordenada entre policiais militares do Patamo/BPChoque e do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) resultou na prisão de três homens suspeitos de tráfico de drogas, às 15h desta quarta-feira (6), no Núcleo Bandeirante.

As equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) rapidamente organizaram um cerco na Avenida Central, identificando três indivíduos, sendo um deles visto colocando uma caixa dentro de um veículo. O suspeito foi abordado de imediato, e dentro da caixa foram encontrados 10 tabletes de maconha.

Os outros dois suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados pelas equipes. Durante a fuga, um dos indivíduos dispensou uma chave, que posteriormente foi descoberta dar acesso a um apartamento no Lote 1315.

Na residência, os policiais realizaram uma busca minuciosa e apreenderam seis tabletes de maconha, dois tabletes de crack, porções de cocaína, 14 comprimidos de ecstasy, um simulacro de fuzil, cinco balanças de precisão e diversos apetrechos utilizados para a comercialização de drogas.