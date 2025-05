PMDF apreende três armas de fogo e detém cinco suspeitos em São Sebastião e Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu três armas de fogo e conduziu cinco pessoas à delegacia na noite desta sexta-feira (9), durante ações distintas realizadas em São Sebastião e Ceilândia. As apreensões foram efetuadas por equipes dos Grupos Táticos Operacionais (Gtop) dos 21º e 10º Batalhões.

Em São Sebastião, por volta das 20h30, policiais do Gtop 41 abordaram um homem na QC 10, nas proximidades do Setor Habitacional Jardins Mangueiral. A corporação havia recebido denúncia de que o suspeito transportava armas de fogo no porta-malas do carro, o que foi confirmado durante a revista veicular.

No interior do automóvel, os militares encontraram uma pistola calibre .45, uma espingarda calibre 12, 57 munições de calibre .45, sete munições de calibre 12 e três carregadores. O homem foi levado à 30ª Delegacia de Polícia por não portar a guia de transporte da espingarda.

Já em Ceilândia, por volta das 21h, o Gtop 30 interceptou um veículo com quatro ocupantes na Quadra 502 do Condomínio Pôr do Sol. Durante a busca, os policiais localizaram um revólver calibre 32, municiado com duas munições picotadas.

Os quatro indivíduos foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia, onde foi registrada a ocorrência. Além da posse da arma, o veículo em que estavam possuía restrição de roubo. As investigações seguem para apurar a participação dos suspeitos em outros crimes na região.