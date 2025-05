Sábado tem Dia D para vacinação contra gripe no DF

Por Artur Monteiro e Lucas Maia

Agência de Notícias CEUB

O Distrito Federal registrou avanços nas campanhas de vacinação em 2025, com destaque para a imunização contra a gripe. No entanto, a aproximação do período de seca pode reacender o alerta para os casos de dengue, como ocorreu em 2024.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do DF, até 11 de abril foram aplicadas 102.769 doses da vacina contra a influenza.

Os idosos formaram o grupo mais vacinado, com 61.818 doses registradas. Em seguida, estão os grupos especiais (29.885), crianças (9.331) e gestantes (2.235). A região Sudoeste lidera em aplicações, com 26.596 doses, seguida pelas regiões Oeste (18.568) e Central (15.580).

Para a vacinação de 2025, o Ministério da Saúde adquiriu 73,6 milhões de doses e prioriza vacinar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos.

No DF, houve a chegada de 508 mil doses, aproximadamente. A expectativa é ampliar a cobertura, que em anos anteriores ficou aquém da meta estipulada pela Organização Mundial da Saúde.

Campanhas de vacinação

O Ministério da Saúde organizou uma campanha de vacinação contra a influenza que, no DF, se iniciou no dia 25 de março e prevê um Dia “D” no próximo dia 10 de maio em todo o país.

No entanto, a campanha segue até o fim do ano. De acordo com um documento disponibilizado no site da Secretaria de Saúde, a mobilização tem como objetivo reduzir as complicações, internações e mortalidade decorrentes da doença, além de minimizar a carga da doença, bem como seus sintomas e a sobrecarga sobre o sistema de saúde.

Confira o documento na íntegra: Campanha de vacinação influenza.

Dengue

Além da influenza, o DF também apresenta resultados positivos no combate à dengue. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que, entre janeiro e fevereiro de 2025, houve uma queda de 97,3% nos casos prováveis da doença em comparação com o mesmo período do ano anterior. A redução acompanha a tendência nacional, que registrou queda de mais de 69% nos casos.

Apesar do cenário positivo, é necessário estar alerta para os riscos da chegada do período de estiagem, entre maio e setembro. Foi nesse intervalo, em 2024, que o DF enfrentou um dos maiores surtos de dengue da década. A combinação de clima seco, acúmulo de resíduos e baixa adesão ao combate aos criadouros pode favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Por isso, reforça-se a importância da vacinação e da manutenção de medidas preventivas contra o mosquito, como eliminação de água parada, vedação de caixas d’água e uso de repelentes. A participação da população é considerada fundamental para evitar novos surtos de dengue.

Foto: Ministério da Saúde

Demais vacinas

Segundo a Secretaria de Saúde, outros imunizantes oferecidos seguem disponíveis para a população. Vacinas como a da Covid-19, a BCG (para crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias) e as outras que constam no calendário vacinal de rotina podem ser encontradas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) espalhadas por todo o Distrito Federal.

Ainda de acordo com a SES, a vacina da Covid-19 agora compõe o Calendário de Vacinação dos idosos a partir dos 60 anos de idade e das gestantes (a qualquer momento da gestação). Além disso, permanece para crianças de 6 meses até os 4 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

Para os grupos especiais, a imunização é recomendada em uma dose anual ou semestral, a depender do grupo que faz parte. Para os demais, é válida a vacinação especial contra a Covid-19.

Calendário vacinal de rotina: Calendário.

Confira os grupos especiais no site da Secretaria de Saúde: Grupos especiais.