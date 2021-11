PMDF apreende seis armas de fogo na madrugada

Em uma das ocorrências, um homem estava ameaçando a ex-mulher e dando tiros para o alto

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu seis armas de fogo na virada de domingo para segunda-feira (15). As apreensões ocorreram em Santa Maria (3), Ceilândia (2) e Vicente Pires (1).

Em Santa Maria, um homem foi detido por ameaçar a ex-esposa e dar tiros para o alto. O suspeito portava uma pistola .40 com 14 munições intactas e foi levado para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Em outra ocorrência, na entrada da cidade, duas armas foram apreendidas com suspeitos em um carro próximo ao viaduto. Eles portavam um revólver calibre 32 e uma espingarda calibre 12.

Em Ceilândia, as apreensões ocorreram na EQNO 3/5 e na QNM 18. Foram retirados das ruas um revólver calibre 32 e um calibre 380. Dois homens foram presos e levados para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

Por fim, em Vicente Pires, policiais foram acionados para atender uma ocorrência de som alto na Rua 10 e abordaram um carro. No porta-luvas do veículo foi encontrado um revólver calibre 38 com quatro munições. Uma pessoa foi levada para a 8ª Delegacia de Polícia (Cidade Estrutural).