PMDF apreende R$ 189.000,00 reais em notas falsas no Vicente Pires

A Polícia Militar do Distrito Federal realizou a apreensão de R$ 189.000,00 mil reais em notas falsas nesta ultima quinta-feira(30)

A Polícia Militar do Distrito Federal realizou a apreensão de R$ 189.000,00 mil reais em notas falsas nesta ultima quinta-feira(30) em um estacionamento às margens da EPTG, próximo ao viaduto Israel Pinheiro, na região de Vicente Pires.

Os policiais militares do Grupo Tático em Ações Motociclísticas (GTAM) estavam na área quando avistaram um homem que, ao perceber a presença policial, mudou bruscamente de direção e fingiu estar ao telefone. Desconfiados, os policiais realizaram a abordagem e encontraram com homem diversas notas falsas, nos valores de R$ 20,00, R$ 50,00, R$ 100,00 e R$ 200,00 reais.

O suspeito foi detido e encaminhado à Polícia Federal pelo crime de moeda falsa. A ação da PMDF resultou na apreensão de um grande valor em notas falsas, o que pode evitar prejuízos financeiros para a população.

As autoridades seguem investigando a origem das notas e possíveis conexões do indivíduo detido com outras atividades ilegais relacionadas à falsificação de dinheiro.