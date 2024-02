PMDF apreende quatro armas de fogo na Estrutural

Os suspeitos conseguiram escapar da equipe policial

Na noite desta quinta-feira (22), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) realizaram uma importante operação que resultou na apreensão de quatro armas de fogo e munições na rua 44 do bairro Santa Luzia, na Cidade Estrutural.

A ação teve início por volta das 19h30, quando a equipe do Gtop 35 estava em patrulhamento pelo bairro Santa Luzia e ouviu disparos de arma de fogo. Imediatamente, os policiais se dirigiram ao local dos disparos, onde avistaram três indivíduos em fuga, pulando um muro de um lote.

No entanto, durante a revista no local, um revólver calibre 22 e outras três armas de fabricação caseira foram encontradas pelas equipes. Além das armas, uma quantidade significativa de munições de diversos calibres foi localizada, juntamente com materiais utilizados na fabricação de armas artesanais.