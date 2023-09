PMDF apreende moto com mais de 600 mil em multas de trânsito

PMDF pesquisou a placa da moto enquanto o motociclista estava se preparando para sair do estacionamento

Uma motocicleta com mais de R$ 600 mil em multas foi apreendida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite da última sexta-feira (29), em Taguatinga.

Os policiais realizavam patrulhamento quando viram um motociclista se preparando para sair em sua motocicleta e consultaram a placa do veículo. Ao perceberem os débitos, os policiais fizeram a abordagem e acionaram o guincho para condução do veículo ao depósito do Detran.

Com 1638 infrações, a motocicleta possui 641.834,07 em débitos confirmados, podendo ultrapassar 1 milhão, em consulta aprofundada.