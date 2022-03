Acusado de agredir, injuriar e ameaçar ex-companheira é preso

De acordo com as apurações, por volta das 7h30, ele foi encontrado e preso em flagrante por agredir com socos e xingamentos a ex-companheira

Por Juliana Pimentel

Nesta sexta-feira, 4, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através do trabalho investigativo da equipe da 4ª Delegacia de Polícia, prendeu um homem de 30 anos pelos crimes de dano, injúria, ameaça e lesão corporal contra a ex-companheira. O suspeito foi autuado no âmbito da Lei Maria da Penha.

De acordo com as apurações, por volta das 7h30, o homem foi encontrado e preso em flagrante por agredir com socos e xingamentos, além de ameaçar a ex-companheira na casa da vítima, no Guará.

Na ocasião, o suspeito também destruiu um aparelho de televisão e fugiu logo após o crime. Ele foi localizado e detido já quando se encontrava no local de trabalho.

O autuado, na delegacia, foi submetido a procedimentos legais e, em seguida, recolhido para a carceragem da PCDF. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

A vítima terá as medidas protetivas requeridas pela polícia e aplicadas pela Justiça.