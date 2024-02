PMDF apreende maconha, cocaína e haxixe em Sobradinho

Foram encontrados também R$ 300,00 em espécie e uma balança de precisão, indicando atividade relacionada ao tráfico

Nesta quarta-feira (7), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou uma operação que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas em um condomínio localizado em Sobradinho, região administrativa do DF.

A ação foi conduzida pela equipe do Grupo Tático Operacional 33 (Gtop 33), em colaboração com o serviço de inteligência da polícia. Durante a operação, os policiais detiveram um menor de idade e um jovem suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na área.

A busca resultou na apreensão de diversos tipos de entorpecentes, incluindo duas barras de maconha, uma porção de cocaína, uma porção de haxixe, 22 pequenas porções de haxixe, três porções de maconha, três tabletes da mesma substância e três porções médias de maconha do tipo “camarão”.