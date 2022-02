PMDF apreende garrucha em beco de Santa Maria

A arma e as munições foram encaminhadas à 20ª Delegacia para registro

Uma garrucha Rossi calibre .22, com duas munições foi apreendida no Módulo 5ª, em Santa Maria, por volta às 02h20, desta segunda-feira (21).

A equipe de Rádio Patrulhamento – RP3830 realizava o patrulhamento na região quando viram um homem que ao perceber a presença da viatura saiu correndo pelos becos do Residencial Santa Maria.

Os policiais foram atrás, tendo conseguido visualizar o homem com um objeto na mão. Com o apoio do Prefixo 3994 e do GTOp 46AeB, conseguiram depois de uma intensa varredura na área localizar a arma de fogo jogada em um beco, infelizmente o suspeito conseguiu escapar.

A arma e as munições foram encaminhadas à 20ª Delegacia para registro.