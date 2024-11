PMDF apreende espingarda e prende homem por porte ilegal de arma em Samambaia

Na noite desta sexta-feira (22), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a apreensão de uma espingarda calibre 28 e prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo em Samambaia. A ação, conduzida pelo Batalhão de ROTAM com apoio do serviço de inteligência, ocorreu por volta das 20h45.

Durante patrulhamento na DF-180, as equipes ROTAM Comando Alfa e Alfa 03 abordaram um veículo de aplicativo. No decorrer da revista, os policiais encontraram uma espingarda calibre 28 Gauge, acompanhada de sete munições intactas, que estavam na posse de um dos passageiros.

O homem foi preso em flagrante, e tanto a arma quanto as munições foram encaminhadas para a delegacia da área, onde os procedimentos legais foram realizados.