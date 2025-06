PMDF apreende ecstasy e skunk após abordagem em Taguatinga

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, na noite deste sábado (7), uma grande quantidade de drogas sintéticas e skunk durante patrulhamento tático na região de Taguatinga. A ação foi conduzida por uma equipe do Grupo Tático com Apoio de Motocicletas (GTAM), que prendeu dois homens suspeitos de envolvimento com tráfico de entorpecentes.

Por volta das 19h30, os policiais desconfiaram da atitude dos ocupantes de um veículo em movimento. Segundo a equipe, os indivíduos demonstraram nervosismo ao perceberem a aproximação da viatura e tentaram esconder um objeto suspeito, levando à abordagem.

Durante a revista, foram encontrados dois comprimidos de ecstasy sob o carpete do carro e outros 28 no compartimento de porta-copos. Questionado, o motorista confirmou que se tratava de MDMA, substância sintética com efeitos alucinógenos, e informou espontaneamente que havia mais porções da droga em sua residência, no Guará.

Com apoio de uma equipe da ROTAM, os militares foram até o local indicado. A mãe do suspeito autorizou a entrada da guarnição no imóvel, onde foi encontrada uma balança de precisão com vestígios de droga, além de porções adicionais de MDMA em forma cristalina e substâncias semelhantes a skunk, uma variação concentrada da maconha.

Os dois homens foram conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia, onde ficaram à disposição da autoridade policial de plantão. Eles poderão responder por tráfico de drogas e, caso se confirme o envolvimento com comércio interestadual ou organização criminosa, podem ter as penas agravadas.