PMDF apreende dupla de adolescentes acusada de roubo no Sudoeste

Na noite do último sábado (29), dois adolescentes, de 16 anos, foram apreendidos acusados de cometer roubos no Sudoeste. A equipe do 7º Batalhão foi acionada por volta das 21h para atender a duas ocorrências de roubo com emprego de arma branca, no local.

A primeira vítima relatou que teve seu smartphone roubado e que o aparelho estava sendo rastreado, indicando que estava sendo levado ao Paranoá.

Com ajuda das equipes de dados e rastreamento, os policiais encontraram um homem e dois adolescentes com as mesmas características dos envolvidos nos roubos. Durante a abordagem, foram encontradas porções de entorpecentes e a chave de um veículo. No interior do veículo, foi localizada uma mochila contendo duas facas, os dois iPhones que haviam sido roubados e R$ 900,00.

Segundo a equipe responsável, as vítimas reconheceram os adolescentes, a dupla foi levada à Delegacia da Criança e do Adolescente, onde foram autuados pelo ato infracional análogo ao crime de roubo. O carro pertencente ao homem foi levado ao depósito do Detran por estar com a documentação irregular.

Em menos de seis meses, a PMDF já apreendeu estes adolescentes envolvidos em 10 ocorrências como roubo diversos, tráfico de drogas e porte de entorpecentes.