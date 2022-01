PMDF apreende duas armas de fogo durante ocorrência de agressão em Santa Maria

Os detidos foram conduzidos à 20ª DP

Policias militares prenderam dois homens por por porte ilegal de arma de fogo nesta madrugada (28), por volta das 2h30, em Santa Maria.

A equipe realizava o patrulhamento quando avistou um veículo em alta velocidade. Durante abordagem, a vítima desceu do carro e informou que acabara de ser agredida com uma coronhada na cabeça e relatou o endereço do agressor.

Chegando ao local, os policiais identificaram o possível agressor e localizaram a arma de fabricação caseira e um simulacro.

Posteriormente, uma segunda equipe foi averiguar a situação da vítima dos fatos no hospital regional de Santa Maria, Quando suspeitaram do filho da vítima no estacionamento. Ao realizar a busca veicular, foi localizada uma pistola .380, Taurus com 11 munições intactas no carregador. Os detidos foram conduzidos à 20ª DP.