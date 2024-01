PMDF apreende duas armas de assaltantes na Ceilândia

Os policiais encontraram uma pistola calibre 765 mm, municiada com 11 munições, e um revólver calibre .38, municiado com três munições

Na noite da última segunda-feira (29), policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTOP 30) desempenharam uma ação que resultou na apreensão de duas armas utilizadas em assaltos na região do Sol Nascente.

A ação teve início por volta das 21h, quando os policiais foram informados sobre a prática de assaltos por dois indivíduos na QNR1. Imediatamente, a equipe se dirigiu para as proximidades, localizando os suspeitos, que ao avistarem os policiais, empreenderam fuga adentrando um matagal próximo. Apesar da tentativa de fuga bem-sucedida dos criminosos, eles deixaram para trás duas armas de fogo.

No local da abordagem, os policiais encontraram uma pistola calibre 765 mm, municiada com 11 munições, e um revólver calibre .38, municiado com três munições. Ambas as armas foram apreendidas e posteriormente apresentadas à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) para os procedimentos legais.