PMDF apreende drogas e munições com menor em assentamento de Sobradinho

Foram encontradas 131 papelotes de maconha, oito porções de substância parecida com cocaína, uma balança de precisão e R$20, além das munições, de três cápsulas deflagradas e um celular produto de roubo

Policias militares do Grupo Tático Operacional 33 (Gtop 33) apreenderam uma menor após ser flagrada guardando em sua casa, várias porções de droga, prontas para venda. O fato ocorreu no fim da tarde de domingo (2), no assentamento Dorothy.

Com a informação de que um homem que tinha efetuado disparos de arma de fogo na noite anterior, estava novamente andando armado, os policiais foram ao local e quando entraram na rua indicada viram uma pessoa, do sexo masculino, tentando se esconder quando viu a viatura. O homem conseguiu fugir por uma passagem na cerca.

Próximo ao local, as autoridades viram duas munições em cima de um móvel. Uma adolescente que estava na residência disse morar sozinha. Como havia munições no local, a equipe de Gtop realizou uma busca, mas a arma não foi encontrada.

Ao invés, foram encontradas 131 papelotes de maconha, oito porções de substância parecida com cocaína, uma balança de precisão e R$20, além das munições, de três cápsulas deflagradas e um celular produto de roubo. A menor foi encaminhada à DCA para registro.