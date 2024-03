PMDF apreende drogas, 24 mil reais e uma carabina na Rodoviária Interestadual de Brasília

O homem foi preso em flagrante e as drogas, arma e materiais foram apreendidos e encaminhados para a 1ª DP

Na manhã deste sábado (2), os cães Xamã e Paçoca da Polícia Militar encontraram drogas, dinheiro e uma carabina durante patrulhamento, na Rodoviária Interestadual de Brasília.

A equipe do BPCães com a ajuda canina encontrou 6 porções de maconha, 24 mil reais, uma carabina 5,5 mm, além de trocador de cartão multidispositivo externo (que pode ser usado para prática de golpes via aplicativos de mensagens). Todo estava em malas com um homem que aguardava um ônibus.

O homem foi preso em flagrante e as drogas, arma e materiais foram apreendidos e encaminhados para a 1ª DP.